Serie B, Spezia-Venezia: testacoda da brividi, al Picco ci si gioca una stagione
Obiettivi diametralmente opposti, stessa impellente necessità di fare risultato: il testacoda del Picco racchiude l’essenza della 37esima giornata di Serie B, snodo cruciale del campionato. La capolista del torneo vuole andarsi a prendere quella vittoria che manca per la promozione matematica, probabile ma non certa perché Monza e Frosinone restano a un tiro di schioppo, sperando in un passo falso. Complicata ma non ancora disperata la situazione degli aquilotti perché, al netto dell’ultima posizione, il quadro in fondo alla classifica è fluido, con tante squadre racchiuse in pochi punti. Direzione arbitrale affidata al fischietto internazionale Colombo. Calcio d’inizio alle ore 15.
COME ARRIVA LO SPEZIA - L’euforia per le sei reti rifilate al Sudtirol ha lasciato spazio allo sconforto, per il poker subito sul campo del Catanzaro. D’Angelo deve rimettere insieme i cocci di una stagione maledetta, anche sul piano degli infortuni: difficile il recupero del bomber Artistico, davanti potrebbe ritrovare una maglia da titolare Skjellerup mentre in difesa il posto dello squalificato Hristov verrà preso da Bonfanti.
COME ARRIVA IL VENEZIA - Consolidato il primato grazie al sesto successo consecutivo ottenuto al Penzo, la formazione lagunare vede avvicinarsi sempre di più il traguardo distante ora soltanto tre lunghezze. Il ritorno in A sarebbe realtà ottenendo oggi l’intera posta in palio, a prescindere dai risultati delle rivali. Stroppa non recupera Sverko, confermato Franjic nel terzetto arretrato con Schingtienne e Svoboda.
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