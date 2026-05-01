Serie B, Sampdoria-Sudtirol: la carica dei 30mila del "Ferraris" per uno scontro salvezza

La carica dei 30mila del "Ferraris" per uno scontro che vale la salvezza. Sampdoria-Sudtirol vale molto di più dei tre punti in palio. Blucerchiati e altoatesini si sfideranno in un match importantissimo per la zona retrocessione. Occhi puntati sul green del "Ferraris" ma anche su ciò che accadrà al "Castellani" di Empoli dove gli azzurri toscani ospiteranno l'Avellino. La squadra di Caserta infatti dista tre punti dai biancorossi di Castori mentre le lunghezze di distacco dai liguri di Attilio Lombardo sono quattro. Alta tensione in campo, clima caldo non solo dal punto di vista meteorologico.

Come arriva la Sampdoria

La squadra di Lombardo è reduce dallo 0-0 del "Manuzzi" di Cesena che ha portato un po' di ossigeno dopo il ko interno contro il Monza e ha permesso alla squadra di compiere un piccolo passo verso l'obiettivo finale. Oggi ci sarà la spinta di un uno stadio tutto esaurito e la volontà di chiudere la pratica salvezza con una giornata di anticipo. Un solo dubbio di formazione per il tecnico della Samp con in difesa che potrebbe giocare uno fra Palma e Hadzikadunic mentre in attacco confermato Brunori al centro del tridente.

Come arriva il Sudtirol

Crollo verticale della compagina di Fabrizio Castori che nelle ultime otto partite ha raccolto solamente tre punti frutto altrettanti pareggi. Nelle ultime due uscite, oltre ad aver collezionato due ko, il Sudtirol ha incassato sei reti, cosa alquanto insolita per la squadra del mister marchigiano. Nel 3-5-2 con cui la formazione dell'Alto Adige dovrebbe scendere in campo ipotesi della coppia d'attacco formata da Merkaj e Pecorino.