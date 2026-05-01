Serie B, Mantova-Monza: a un passo dal paradiso, che sia salvezza o promozione

La regular season di Serie B è ormai giunta alle sue battute conclusive, mandando in scena oggi la sua 36^ giornata. Tra le partite più interessanti c’è sicuramente Mantova-Monza: ai virgiliani basta un punto per festeggiare l’aritmetica salvezza, mentre i brianzoli sono in corsa per la promozione diretta. A 180 minuti dalla fine, la squadra di Bianco è a pari punti col Frosinone: in caso di successo sul Mantova e di contemporanea sconfitta dei ciociari, il ritorno in A sarebbe ufficiale con un turno di anticipo in virtù del vantaggio negli scontri diretti con la formazione di Alvini. Appuntamento alle ore 15.00 allo stadio Danilo Martelli di Mantova, dirige la sfida il Sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

COME ARRIVA IL MANTOVA – Francesco Modesto dovrebbe schierar i suoi con il 3-4-2-1 posizionando davanti a Bardi il terzetto difensivo composto da Dembélé, Castellini e Cella. In mezzo al campo spazio a Kouda e Trimboli, mentre sulle corsie esterne agiranno Maggioni e Benaissa. Tra le linee Marras e Ruocco, alle spalle dell’unica punta Mancuso.

COME ARRIVA IL MONZA – Modulo speculare da parte di Paolo Bianco, in un match che si annuncia all’insegna di tanti duelli in ogni zona del campo. Thiam agirà tra i pali protetto da Carboni, Delli Carri e Ravanelli. Il cuore della mediana sarà la casa di Pessina e Obiang, supportati ai lati da Bakoune e Birindelli. Petagna riferimento avanzato, sostenuto da Colpani e Cutrone.