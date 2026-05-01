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Il carissimo Palestra e l'obiettivo Norton-Cuffy: l'Inter è già nel dopo Dumfries

Il carissimo Palestra e l'obiettivo Norton-Cuffy: l'Inter è già nel dopo DumfriesTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Conterio
Oggi alle 07:15Serie A
Marco Conterio

La clausola rescissoria di Denzel Dumfries a 25 milioni valida per l'estate che verrà resta una delle scure più pesanti per l'Inter del domani. Perché un giocatore così, un esterno così dominante, è certamente uno dei calciatori più ambiti del mercato internazionale: le cronache di calciomercato delle ultime settimane raccontano che su Dumfries ci sarebbero Manchester United, Liverpool, Bayern Monaco, Newcastle, Manchester City, Chelsea, Barcellona, Atletico Madrid e Arsenal. Di fatto, tutte.

Cosa farà l'Inter?
Impotente, davanti a quella che sarà la volontà del giocatore. Dumfries insieme al suo entourage, guidato da Ali Barat, valuterà le proposte ed eventualmente informerà l'Inter dell'attivazione della clausola rescissoria. Lo sa bene il club di Viale della Liberazione, il direttore sportivo Piero Ausilio insieme allo scouting è già attivo da tempo. Si riaccendono piste battute già nelle scorse sessioni di mercato come Moussa Diaby ma quella più 'credibile' in queste ore resta quella che porta a Brooke Norton-Cuffy del Genoa. Difficile, ma non impossibile (dipenderà dalla richiesta dell'Atalanta), la pista Marco Palestra.

Il punto su Norton-Cuffy
L'inglese è il nome più 'facile', anche perché le dirigenze ne avevano già parlato e discusso nel mercato di gennaio, se Dumfries avesse lasciato direzione Premier League. Piace tanto perché è visto come un giocatore con skills e potenzialità simili all'ex PSV Eindhoven. Servirebbero 15-2020 milioni di euro per prenderlo, praticamente la metà di quanto l'Atalanta chiede per Palestra, ora in prestito al Cagliari. E anche per questione di costi, è un fattore certamente da tenere in considerazione...

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