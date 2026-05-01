Yildiz non si tocca ma va dosato, Spalletti sogna Bernardo Silva

La Juventus, ieri, ha proseguito la preparazione verso la gara contro il Verona. Spalletti, giovedì, ha ritrovato in gruppo Thuram, che si è allenato con una fasciatura sul ginocchio. Il francese soffre di questo fastidio da qualche settimana e alterna il lavoro differenziato a quello in gruppo. Thuram sarà a disposizione contro il Verona, ma Spalletti deciderà solo domenica mattina se schierarlo dal primo minuto oppure no. Per quanto riguarda Yildiz e Vlahovic, invece, ieri hanno lavorato a parte per una questione di gestione dei carichi di lavoro. Il turco mercoledì aveva lavorato in parte in gruppo, ma per ora non si è mai allenato completamente con la squadra. Perciò anche nel suo caso sarà Spalletti a decidere se schierarlo titolare oppure no.

La Juventus non molla la presa per Bernardo Silva.

Il mercato dei parametri zero, questa estate, offrirà grandi opportunità e una di queste è Bernardo Silva. Il portoghese sarebbe il sogno, nemmeno troppo nascosto, della Juventus. Il club bianconero sta lavorando per convincere Bernardo Silva a sposare il proprio progetto. Spalletti lo vorrebbe per rinforzare il suo centrocampo e sa perfettamente che potrebbe essere un giocatore in grado di cambiare il volto alla sua squadra. Bernardo Silva per i bianconeri potrebbe rappresentare un colpo simile a quello fatto nel 2011, quando Andrea Pirlo sbarcò a Torino dopo aver lasciato il Milan a costo zero. L’ex centrocampista bresciano divenne il perno della Juventus per 4 anni e fu uno degli artefici dell’apertura di uno dei cicli più vincenti della storia della Vecchia Signora. Per questo motivo, la dirigenza vorrebbe arrivare a Bernardo Silva per poter mettere a segno un colpo assolutamente straordinario, poiché giocatori del suo livello possono portare qualità ma anche esperienza. Quest’ultimo è uno degli aspetti che forse manca di più alla Juventus, perciò il portoghese potrebbe essere l’uomo in grado di far fare quello scatto in avanti ai bianconeri. La dirigenza juventina non molla la presa e lavora ai fianchi dell’entourage del calciatore per trovare un accordo economico, ma anche per far passare un messaggio chiaro: la Juventus vuole tornare a vincere. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i bianconeri saranno riusciti a strappare il sì del portoghese. Anche perché la sensazione è che Bernardo Silva voglia far chiarezza sul suo futuro prima del Mondiale.

Conceicao punto fermo per la Juventus.

Nelle ultime settimane, Francisco Conceicao si è ritagliato un posto sempre più importante nella Juventus, seppur il portoghese sia consapevole di dover segnare di più, anche in relazione alle tante occasioni che crea. Le sue prestazioni, però, starebbero attirando anche le attenzioni di alcuni club di Premier League. A marzo era stato il Liverpool a mettere nel mirino Conceicao, ma lo stesso Chico aveva chiuso la porta sottolineando che era già in un grande club. Adesso sarebbe il Manchester United a monitorare le sue prestazioni. Conceicao, però, è un punto fermo di Spalletti, che difficilmente se ne vorrà privare e cerca un giocatore che possa essere la sua alternativa. Adesso la concentrazione del numero 7 bianconero è tutta rivolta al campo e alle ultime 4 partite di Serie A. Chico vuole portare la Juventus in Champions e il prossimo anno il suo obiettivo sembra essere sempre quello di restare a Torino, dove ormai si sente a casa. Conceicao sta crescendo tanto sotto la guida di Spalletti, che lo sprona ad essere più “cattivo” davanti alla porta. Il portoghese lavora sodo, è ambizioso e ha quella fame che contraddistingue chi vuole indossare la maglia della Juventus. Per questo la società bianconera vuole ripartire da un calciatore come lui, che sembra essersi integrato al 100% nel DNA juventino.