Serie B, Palermo-Catanzaro: sfida con vista playoff al Barbera

Sarà una sfida che sa tanto di antipasto dei prossimi playoff, quella tra Palermo e Catanzaro: gli uomini di Filippo Inzaghi e quelli di Alberto Aquilani, infatti, saranno tra i sicuri protagonisti della post-season regolamentare, che già oggi si preannuncia tra le più interessanti degli ultimi anni.

COME ARRIVA IL PALERMO - Inzaghi vara un modesto turnover, con uno o più cambi per reparto e l’ingresso di Magnani, Veroli, Giovane, Gomes, Gyasi, Johnsen e Corona tra titolari e riserve. Pochi sicuri di una maglia da titolare, tra questi Ranocchia a centrocampo, Pohjanpalo in attacco e Joronen in porta.

COME ARRIVA IL CATANZARO - Giallorossi che scenderanno in campo con il 3-4-2-1 speculare a quello avversario, con l’ex Di Francesco sulla corsia mancina e Pittarello e Nuamah quasi certi di una maglia in attacco. Rispoli e Pontisso in mediana, Fellipe Jack in difesa.