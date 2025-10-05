Bari, Cerri: "Ci siamo compattati molto. Più che il gol è la vittoria che è liberatoria"

L'attaccante biancorosso Leonardo Cerri ha parlato ai microfoni di Radio Bari dopo il successo ottenuto contro il Mantova: "Più che il gol - riporta TuttoBari.com - è la vittoria che è liberatoria. Ci aiuterà a lavorare più serenamente durante la sosta. Ci rendiamo conto che ancora non siamo usciti da questa situazione, una vittoria deve portare un’altra vittoria. Dobbiamo continuare a vincere.

La mia condizione? Personalmente l’ho trovata - ha proseguito il giocatore del Bari - magari non ho ancora i 90 minuti nelle gambe, sono arrivato in questa condizione perché sono stato un mese e mezzo fuori rosa e non ho avuto modo di fare una preparazione adeguata.

La squadra? La cosa importante era vincere. Dobbiamo riuscire a ritrovare sicurezza nei nostri mezzi. Il periodo non ha aiutato. Credo che questa squadra è molto forte. L’abbraccio con Caserta? Ci siamo compattati molto. In settimana ci siamo riuniti più di una volta per discutere di come uscire da questa situazione. Siamo andati tutti dal mister, perchè ci ha dato una grossa mano a compattarci".