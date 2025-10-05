Napoli, Beukema: "De Bruyne ci spinge a dare di più. Conte? Mai stato così in forma"

Il difensore olandese Sam Beukema ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano olandese AD. L’ex giocatore del Bologna ha raccontato le sue sensazioni dopo i primi mesi all’ombra del Vesuvio: “Mi sento davvero molto bene qui fin dal primo giorno. Le richieste sono ancora più alte di quelle a cui ero abituato, giochiamo anche tatticamente in modo diverso che a Bologna, ma grazie anche a qualche infortunio sto avendo molti minuti. E sta andando piuttosto bene, penso. Con tutti questi campioni intorno a me, poi, è facile trovarsi bene fin da subito. Solo uno come De Bruyne ti spinge automaticamente a dare di più, ogni giorno. Nella mia carriera finora sono sempre riuscito a salire un gradino alla volta. Farò di tutto per riuscirci anche qui”.

Su Conte: “In preparazione abbiamo iniziato subito con due ritiri, dove avevamo quasi sempre due lunghe sessioni al giorno, spesso senza toccare il pallone. Ora è un po’ diverso con tutte queste partite infrasettimanali, ma continuiamo comunque a percorrere tantissimi chilometri. Credo di non essere mai stato così in forma. Alla fine questo dovrà fare la differenza nelle nostre partite”.

Ancora sul Napoli: “Qui a Napoli tutto è più intenso, più grande, più estremo. È pura follia, ma in senso positivo. La gente qui è completamente ‘pazza’ per il calcio. Volevo assolutamente vivere tutto questo, ed è stata una delle ragioni per cui ho scelto questo club. Non è affatto paragonabile con l’Olanda, ma qui mi sto trovando davvero molto bene. Naturalmente so anche cosa abbia significato Diego Maradona per la gente qui: era come un Dio. È incredibile quanto lo amino ancora oggi”.