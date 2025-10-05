Premiati gli sforzi dell'Udinese: a segno Kabasele, contro il Cagliari punteggio sull'1-1
Dopo numerosi tentativi non andati a segno, l'Udinese riesce a trovare il pareggio. Siamo al 58' quando, sugli sviluppi di un angolo battuto da Zaniolo, arriva la sponda di testa di Solet che viene lisciata da Zé Pedro. Ne approfitta Kabasele, che batte un Caprile fino a questo momento insuperabile.
