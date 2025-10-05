Capello: "Mi hanno dato garanzie su Bartesaghi ma fossi in Tudor attaccherei dal suo lato"

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato in anticipo la sfida di questa sera tra Juventus e Milan, soffermandosi sulle possibili chiavi tattiche a disposizione dei bianconeri di Tudor per mettere in difficoltà la retroguardia rossonera guidata da Allegri.



“Come l’attacco della Juventus può mettere in difficoltà la difesa del Milan? Di sicuro sfruttando il talento di Conceiçao e Yildiz, creando il più possibile situazioni da uno contro uno, dove i due brevilinei bianconeri possono complicare la vita agli avversari. In particolare, fossi in Tudor spronerei i miei a cambiare sovente gioco da sinistra a destra:muovere la retroguardia rivale rende difficile mantenere gli equilibri e gli accoppiamenti difensivi. Perché dico da sinistra a destra? Perché secondo me il Milan difende meglio a destra con Tomori e Saelemaekers che a sinistra con Pavlovic e il giovane Bartesaghi. In più, Yildiz ha più piede di Conceiçao per lanciare da una parte all’altra del campo, mentre il portoghese nell’uno contro uno nello spazio ha più passo del turco”.

Su Bartesaghi Capello ha aggiunto: “Non va dimenticato che sarà solamente la sua seconda partita da titolare in Serie A. Anche se un vecchio difensore del Milan, che ho avuto la fortuna di allenare, mi ha dato garanzie sulle abilità del ragazzo. Anzi, rispetto a Estupinan, probabilmente è più portato a difendere. I giovani, però, peccano per forza di esperienza e in un big match del genere possono pagare i naturali errori dovuti all’età. Ecco perché, fossi in Tudor, insisterei nel provare ad attaccare dalla sua parte”.