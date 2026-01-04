Cittadella, Iori non si accontenta: "Vincere 4-0 o 4-1 per me fa differenza, subito gol evitabile"

Dopo il successo contro la Virtus Verona, il tecnico del Cittadella Manuel Iori ha commentato: "Per dieci minuti nel primo tempo abbiamo deciso di complicarci la vita da soli. Abbiamo concesso situazioni evitabili, una punizione, un angolo da cui è nato il gol. Lì abbiamo rischiato, ed è una cosa che non deve succedere. La partita, al di là di quei minuti, è stata interpretata molto bene. Arrivavamo dalla sosta e non è mai scontato capire come si rientra in campo. I ragazzi si sono presentati bene, la settimana era stata ottima.

I cambi tattici? Non ho ritoccato il modulo - ha proseguito - abbiamo lavorato così anche in passato. Ho semplicemente cambiato interprete, con qualcuno che si è messo a disposizione e ha fatto molto bene. I rientri? Angeli non giocava da oltre sette mesi e ha fatto una grande prova. Anastasia è durato 90 minuti perché la partita lo ha permesso, ma sono rientri che ci danno qualcosa in più. Servono alternative per non chiedere sempre tutto agli stessi.

Il gol subito? Mi porto dietro l’incazzatura di non aver tenuto la porta inviolata - ha concluso -. Vincere 4-0 o 4-1 per me fa differenza: subiamo pochissimo, ma quel gol era evitabile".