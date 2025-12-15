Cittadella, Iori: "Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla. Recupero non scontato"

Da 0-2 a 2-2. Manuel Iori, tecnico del Cittadella, ha analizzato in conferenza stampa il pareggio in rimonta ottenuto al 'Tombolato' contro il Novara. Queste le sue parole, riprese da PadovaOggi:

"Nel primo tempo non abbiamo fatto niente. Siamo stati lenti e senza ritmo, abbiamo preso gol su una palla persa e su una ripartenza. Nella ripresa siamo riusciti a rimettere in piedi la partita, abbiamo pareggiato e avuto anche due occasioni con Castelli e Vita per provare addirittura a vincerla. Abbiamo concesso un tempo al Novara, ma mi porto via questo punto perché andare sotto 2-0, anche con l'uomo in più, e recuperare non è scontato. Siamo stati bravi a fare qualcosa in più e a restare dentro la partita.

Anallizeremo quello che è accaduto nel primo tempo, il Trento può aver lasciato qualche scoria ma non è una giustificazione: se entri in campo in quel modo, c'è qualcosa che non va. De Zen a sinistra non ha giocato molto bene. Nella ripresa abbiamo cambiato assetto e cercato più qualita, oltre che più uno contro uno. Gaddini e Anastasia hanno dato quello che serviva, palloni dentro e superiorità sugli esterni. Bunino? E' stata una scelta precisa, serviva un giocatore che sapesse gestire il pallone in spazi stretti e che potesse attaccare l'area sui cross".