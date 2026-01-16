Ufficiale Colpo in attacco per il Bra: preso Franklyn Akammadu a titolo definitivo

Colpo di mercato per l'A.C. Bra: i giallorossi presieduti da Giacomo Germanetti si sono assicurati le prestazioni sportive di Franklyn Akammadu, arrivato a titolo definitivo.

Nato a Padova nel 1998, con nazionalità nigeriana, muove i suoi primi passi nelle giovanili della Fiorentina. Si trasferisce al Cesena e arriva l'esordio in B nel 2016-2017. Milita nel Prato e nella Fermana in Serie C, successivamente. In Inghilterra, invece, scende in campo con il Tranmere Rovers in League two. Ritorna in Italia e sceglie la maglia grigia dell'Alessandria in C. Nel campionato di Serie D ha indossato le casacche di Prato, Forlì, Campodarsego, Chieti, Sangiovannese, Scandicci, Montebelluna, Certaldo, Crema (22 gol in 38 presenze tra campionato e Coppa Italia). Nella prima parte del 2025-2026 ha giocato nella Giana Erminio, nel girone A della Serie C. Si è già unito con i suoi nuovi compagni e si è messo a disposizione del tecnico Fabio Nisticò e del suo staff.