Coppa Italia Serie C, domani i Quarti di Finale: gli arbitri dei quattro match in programma
Archiviate le fatiche del weekend e del campionato, prossimo ormai alla 18ª giornata (CLICCA QUI per risultati e classifica della 17ª, che si è conclusa ieri), tornerà in campo domani la Serie C per le gare dei Quarti di Finale della Coppa Italia di categoria. Come da regolamento, anche questa fase - come le precedenti - si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta, con la formazione ospitante che è stata determinata tramite sorteggio: i quattro club vincenti accederanno poi alle Semifinali, che saranno invece su doppio confronto.
Intanto, vediamo quelle che sono le designazioni arbitrali per questo step:
POTENZA-CROTONE
Cristiano Ursini di Pescara
Emanuele Fumarulo di Barletta-Antonio Alessandrino di Bari
IV Ufficiale: Bruno Spina di Barletta
PRO VERCELLI-LATINA
Giorgio Bozzetto di Bergamo
Marco Sicurello di Seregno-Manuel Marchese di Pavia
IV Ufficiale: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo
RAVENNA-RENATE
Mattia Nigro di Prato
Leonardo Tesi di Padova-Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto
IV Ufficiale: Gianluca Renzi di Pesaro
TERNANA-UNION BRESCIA
Simone Gavini di Aprilia
Gianmarco Macripò di Siena-Massimiliano Starnini di Viterbo
IV Ufficiale: Mattia Ubaldi di Roma 1
