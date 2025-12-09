Coppa Italia Serie C, domani i Quarti di Finale: gli arbitri dei quattro match in programma

Archiviate le fatiche del weekend e del campionato, prossimo ormai alla 18ª giornata (CLICCA QUI per risultati e classifica della 17ª, che si è conclusa ieri), tornerà in campo domani la Serie C per le gare dei Quarti di Finale della Coppa Italia di categoria. Come da regolamento, anche questa fase - come le precedenti - si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta, con la formazione ospitante che è stata determinata tramite sorteggio: i quattro club vincenti accederanno poi alle Semifinali, che saranno invece su doppio confronto.

Intanto, vediamo quelle che sono le designazioni arbitrali per questo step:

POTENZA-CROTONE

Cristiano Ursini di Pescara

Emanuele Fumarulo di Barletta-Antonio Alessandrino di Bari

IV Ufficiale: Bruno Spina di Barletta

PRO VERCELLI-LATINA

Giorgio Bozzetto di Bergamo

Marco Sicurello di Seregno-Manuel Marchese di Pavia

IV Ufficiale: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

RAVENNA-RENATE

Mattia Nigro di Prato

Leonardo Tesi di Padova-Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto

IV Ufficiale: Gianluca Renzi di Pesaro

TERNANA-UNION BRESCIA

Simone Gavini di Aprilia

Gianmarco Macripò di Siena-Massimiliano Starnini di Viterbo

IV Ufficiale: Mattia Ubaldi di Roma 1