Coppa Italia Serie C, i parziali dei match delle 15. Atalanta sotto. Samb avanti sull'Ascoli
Si sono appena chiusi i primi tempi dei tre match validi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C iniziati alle 15. Al 45' Alcione in vantaggio sul campo dell'Atalanta U23, così come la Sambenedettese contro l'Ascoli al 'Riviera delle Palme'. Parità invece fra Renate e Juventus Next Gen. Di seguito il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite:
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Martedì 28 ottobre
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
In corso
Atalanta U23-Alcione Milano 0-1
36' Lopes
Renate-Juventus Next Gen 1-1
17' Bonetti (R), 37' Pugno (J)
Sambenedettese-Ascoli 2-0
8' Sbaffo, 28' Konate
Mercoledì 29 ottobre
Ore 18:30 - Arezzo-Torres
Ore 18:30 - Ravenna-Rimini
Ore 18:30 - Sorrento-Trapani
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento
Ore 20:30 - Vicenza-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Monopoli-Potenza
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
Ore 20:30 - Ospitaletto-Inter U23
