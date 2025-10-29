Coppa Italia Serie C, la Juventus NG eliminata: i rigori sorridono al Renate
Eliminazione beffarda per la Juventus Next Gen, che saluta la Coppa Italia ai rigori dopo l'1-1 dei tempo regolamentari contro il Renate: la squadra di casa è più precisa dal dischetto, così ai bianconeri non basta il gol di Pugno nel corso del primo tempo. Di seguito il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite:
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Martedì 28 ottobre
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
Atalanta U23-Alcione Milano 2-1
36' Lopes (AM), 68' Lonardo (At), 88' Cissè (At)
Sambenedettese-Ascoli 2-1
8' Sbaffo (S), 28' Konate (S), 49' Rizzo (A)
Renate-Juventus Next Gen 5-4 dcr
17' Bonetti (R), 37' Pugno (J)
Mercoledì 29 ottobre
Ore 18:30 - Arezzo-Torres
Ore 18:30 - Ravenna-Rimini
Ore 18:30 - Sorrento-Trapani
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento
Ore 20:30 - Vicenza-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Monopoli-Potenza
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
Ore 20:30 - Ospitaletto-Inter U23
