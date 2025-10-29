Ravenna, Okaka e il ritorno al gol: "Ho ripercorso i due anni di stop. Mai pensato di smettere"

Quasi mille giorni dopo l'ultima volta Stefano Okaka è tornato al gol. Il centravanti scuola roma dopo un lungo periodo da svincolato è tornato protagonista in Serie C con la maglia del Ravenna.

“Segnare così è ancora più bello - ha raccontato a Gazzetta.it dopo il sigillo al 97' del martch contro la Pianese -. Ho abbracciato i miei compagni e abbiamo festeggiato sotto il settore ospiti. Mentre correvo ho ripensato ai due anni di stop, all’amore della mia famiglia. È grazie a loro se ho ricominciato a giocare.

Ho lasciato il Basaksehir nell’estate del 2023. In questo lungo periodo lontano dal campo non ho mai pensato di smettere. Adesso ho 36 anni, la mia carriera è iniziata prestissimo: a 16 ero già in Serie A. Sentivo il bisogno di recuperare il tempo con i miei genitori, mio fratello Carlo e mia sorella Stefania. Il calcio però è come l’amore, trova sempre il modo di tornare. In estate ero all’estero, continuavo ad allenarmi. Mio fratello Carlo mi ha chiamato parlandomi del progetto Ravenna. Ho incontrato il presidente Cipriani e il ds Davide Mandorlini, insieme abbiamo scelto di avviare la preparazione per provare a rientrare. Direi che è andata bene. Ora da neopromossi siamo terzi nel girone B a -1 dall’Arezzo in vetta”.