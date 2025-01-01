Bisoli sulla lotta promozione: "Ci sono 4 squadre fuori categoria. Una di queste è il Modena"

“La Sampdoria? Non so se potrei salvarla, ma darei sicuramente tutto me stesso. Sicuramente ci andrei volentieri e inoltre ha un pubblico che con la Serie B non c’entra nulla”. Nel corso di un’intervista rilasciata al programma ‘11 in campo’ su LaC News il tecnico Pierpaolo Bisoli ha parlato così di come si sarebbe comportato in caso di un’eventuale chiamata da parte del club blucerchiato, che ora è stato affidato al duo Gregucci-Foti.

L’esperto allenatore si è poi soffermato sul campionato cadetto vedendo quattro squadre su tutte come favorite: “Il campionato di Serie B è molto livellato quest’anno e lo si è visto. Anche le prime possono essere battute dalle ultime e non c’è nulla di scontato. - prosegue Bisoli – Per la vetta vedo almeno quattro squadre fuori categoria che sono Monza, Venezia, Palermo e Modena. Poi c’è un altro gruppone che lotterà per i play off e 7-8 squadre che si sfideranno per salvezza diretta e play out”.

“Devo dire, però, - chiosa Bisoli - che il livello della Serie B si è livellato verso il basso rispetto a qualche anno fa”.