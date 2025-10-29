Fantacalcio, Lookman è tornato: gol al Milan e fantamedia in risalita

Ademola Lookman (fantamedia: 6.88) vede rossonero e si trasforma. Contro il Milan, il nigeriano dell’Atalanta è tornato al gol, confermando un dato curioso e significativo: 4 reti segnate ai rossoneri, tutte a Bergamo, più di qualsiasi altro giocatore della Dea nella competizione. Quando davanti si trova il Diavolo, Lookman si scatena, testa bassa e fame di gol.

La rete di ieri, che ha pareggiato i conti al Gewiss, certifica il ritorno in condizione di un giocatore finalmente reintegrato da Juric dopo un avvio complicato, segnato dall’autoesclusione dal gruppo squadra in segno di protesta per la mancata cessione. Lookman resta l’arma più imprevedibile a disposizione del tecnico croato: dribbling, progressione e coraggio nell’uno contro uno. Quando si accende, l’Atalanta cambia ritmo, ogni volta che tocca palla, dagli spalti si sente lo “stuck” dei seggiolini dei tifosi che si alzano per vedere cosa si inventerà il numero 11.

Il suo gol può anche servire a ricucire il rapporto con il pubblico, che non gli ha ancora perdonato il comportamento di agosto e settembre, definendolo un calciatore ingrato.

Il gol di oggi può rappresentare una nuova partenza per lui e per l’Atalanta, in un campionato dove la continuità sarà la chiave e i ragazzi di Juric, nonostante qualche pareggio di troppo, restano ancora imbattuti. Perché, diciamolo chiaramente: nonostante un grande Sulemana, capace di reggere l’eredità nelle scorse settimane, esiste un’Atalanta con Lookman e un’Atalanta senza Lookman.