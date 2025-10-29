Protti sul Bari: "Le aspettative erano altre. La mia salute? Vivo alla giornata"

A causa del rinvio della gara contro la Juve Stabia il Bari di Fabio Caserta non scenderà in campo nel turno infrasettimanale di Serie B. Momento perfetto per analizzare quanto fatto finora dalla formazione pugliese. A tal proposito, ospite di NorbaSport, Igor Protti, ex attaccante dei Galletti, ha detto la sua:

"Credo che non si possa nascondere che le aspettative fossero diverse rispetto a quella che è la posizione attuale - si legge su TuttoBari - e a quelli che sono stati i risultati sino ad oggi. All'ultima è arrivata una vittoria, con una prestazione non eccezionale, per usare un eufemismo. C'è bisogno di un cambio di passo sotto tutti i punti di vista".

Protti, oggi alle prese con una battaglia contro una brutta malattia, ha poi parlato di sé: "Le giornate non sono tutte uguali: da due, tre giorni mi sento abbastanza bene, mentre la settimana scorsa ho vissuto giorni complicati. Vivo alla giornata, svegliandomi e sperando il meglio possibile e continuando a fare le cure che mi vengono dette. Mercoledì riapro un altro ciclo di chemioterapia, che durerà tre settimane, per cercare di arrivare ad un risultato importante, che sia una vittoria o un pareggio nel peggiore dei casi".