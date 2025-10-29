TMW
Inter sotto shock, Marotta: "Vicini ai cari della vittima, come pure a Josep Martinez"
Presente all’evento “Road to Milano Cortina 2026 - 100 giorni”, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato del tragico evento che ha visto protagonista Josep Martinez, secondo portiere nerazzurro che nella mattinata di ieri ha investito un uomo di 81 anni, morto sul colpo, a pochi chilometri dalla Pinetina: “È un fatto grave, delicato. Chiaramente siamo vicini alla famiglia della persona deceduta, come pure al nostro giocatore che conosciamo benissimo.
Sono situazioni che purtroppo fanno parte delle cronache a livello quotidiano. Spero che si possa trarre beneficio da questa tragica situazione".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
