E all'improvviso riecco Kostic. Il serbo non giocava titolare in Serie A da oltre un anno
Filip Kostic titolare oggi in Juventus-Udinese è la grande novità del traghettatore Massimo Brambilla. fin qui per lui appena 65' in cinque spezzoni di gara. Non gioca una partita da titolare dalla gara contro il Manchester City del 26 giugno al Mondiale per Club. Per risalire all'ultima in campionato dobbiamo andare addirittura al maggio 2024, contro la Salernitana. In mezzo un anno in prestito al Fenerbahçe. 32 anni, Kostic è arrivato alla Juventus nell'estate 2022 per 14.7 milioni. Complessivamente ha raccolto 94 presenze in bianconero, segnando 3 reti e servendo 16 assist.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. A disp. Perin, Mangiapoco, Conceiçao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Pedro Felipe. All. Massimo Brambilla.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Zanoli, Modesto. All. Kosta Runjaic
ARBITRO: Di Bello di Brindisi.
ASSISTENTI: Rossi e Bercigli.
IV UFFICIALE: Bonacina.
VAR: Paterna.
AVAR: Guida.
INDISPONIBILI: Bremer, Cabal, Milik, Pinsoglio e Thuram (J); Iker Bravo, Kristensen (U)
SQUALIFICATI: -
DIFFIDATI: Koopmeiners (J)