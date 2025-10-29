Serie C, gli arbitri della 12ª giornata. Triestina-Brescia a Guitaldi. Crotone-Trapani a Castellone
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 12ª giornata del campionato di Serie C. Eccole suddivise per gironi:
GIRONE A
AlbinoLeffe-Inter U23: Castellano di Nichelino
Alcione Milano-Pro Patria: Poli di Verona
Cittadella-Pro Vercelli: Bianchi di Prato
Vicenza-Giana Erminio: Pacella di Roma 2
Lecco-Arzignano Valchiampo: Vogliacco di Bari
Lumezzane-Renate: Marotta di Sapri
Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi: Iannello di Messina
Pergolettese-Novara: Cappai di Cagliari
Triestina-Union Brescia: Guitaldi di Rimini
Virtus Verona-Trento: Mbei di Cuneo
GIRONE B
Arezzo-Campobasso: Di Reda di Molfetta
Gubbio-Ternana: Gemelli di Messina
Livorno-Forlì: Dasso di Genova
Pineto-Pianese: Mirabella di Napoli
Pontedera-Perugia: Terribile di Bassano del Grappa
Ravenna-Ascoli: Madonia di Palermo
Rimini-Bra: Migliorini di Verona
Sambenedettese-Guidonia Montecelio: Mazzoni di Prato
Torres-Carpi: Picardi di Viareggio
Vis Pesaro-Juventus Next Gen: Nigro di Prato
GIRONE C
Audace Cerignola-Atalanta U23: Mastrodomenico di Matera
Picerno-Cavese: Acquafredda di Molfetta
Benevento-Sorrento: Leone di Barletta
Casarano-Monopoli: Colaninno di Nola
Casertana-Catania: Gianquinto di Parma
Crotone-Trapani: Castellone di Napoli
Giugloiano-Siracusa: Zago di Conegliano
Latina-Salernitana: Ramondino di Palermo
Potenza-Foggia: Iacobellis di Pisa
Team Altamura-Cosenza: Pizzi di Bergamo
