Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?

A meno di (clamorose) sorprese, la trattativa tra Luciano Spalletti e la Juventus è ormai da ritenersi alle sue ultimissime battute. La firma dell'ex ct della Nazionale con i bianconeri è infatti attesa nelle prossime ore: le parti hanno trovato l'accordo sulla base di un contratto fino a giugno del 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Insomma, è solo una questione di tempo, anzi di ore, poi Spalletti diventerà ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. L'accelerata decisiva è arrivata nella serata di ieri, alla vigilia della partita di campionato con l'Udinese, quando la dirigenza bianconera ha rotto gli indugi dopo aver valutato fino all'ultimo anche altri due profili (Palladino e Mancini, ndr).

Spalletti guadagnerà 3 milioni di euro più bonus fino al termine della stagione, poi a giugno si faranno le somme e si valuterà l'andamento, gli ultimi dettagli verranno definiti in giornata. Inoltre, secondo Repubblica, Spalletti potrebbe essere atteso già stasera all'Allianz Stadium dove si incroceranno il suo passato, l’Udinese, e il suo futuro, la Vecchia Signora.