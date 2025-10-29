Avellino, Simic mastica amaro: "Pari positivo, ma per me sono due punti persi"

“Per come la vedo sono due punti persi, ma dobbiamo continuare a lavorare sodo per tornare alla vittoria già a partire da sabato”. Il difensore dell’Avellino Lorenco Simic parla così del 1-1 maturato contro il Pescara arrivato grazie a una sua rete: “Il risultato è positivo dopo due sconfitte pesanti, sono arrivare buone risposte anche per noi stessi. - prosegue il centrale come riporta TuttoAvellino.it – Non ho visto che il loro gol fosse viziato da un fuorigioco. Il mio gol? Sono felice, voglio fare il meglio per questa squadra”.

Il classe ‘96 poi si sofferma sul cambio di modulo con il ritorno alla linea a quattro difensiva: “Siamo una squadra disponibile e credo che con Patrick (Enrici NdR) abbiamo fatto bene, dobbiamo migliorare perché anche oggi (ier NdR) abbiamo sbagliato qualcosina. Felice per il gol ma possiamo migliorare in fase difensiva”.

Infine Simic guarda con ottimismo al futuro: “Siamo tutti motivati, è un campionato molto equilibrato, i dettagli possono cambiare le partite. Vogliamo crescere e migliorare, non ho paura del futuro dell’Avellino”.