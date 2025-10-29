Como-Verona, le formazioni ufficiali: Fabregas con Diao titolare per la prima volta in stagione
Tutto pronto al Sinigaglia per la sfida fra Como ed Hellas Verona delle ore 18.30. Il tecnico di casa Cesc Fabragas propone Assane Diao titolare, con l'ex Betis che era rientrato in campo dopo il lungo infortunio nel finale del match contro il Parma. Con lui anche Nico Paz e Nicolas Kuhn alle spalle di Douvikas, con Morata inizialmente in panchina. In casa Verona solo conferme in avanti, con la coppia d'attacco Giovane-Orban ancora titolare, torna Bernede in mediana.
Queste le formazioni ufficiali di Como-Hellas Verona:
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Diao; Douvikas
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Gagliardini, Serdar, Bernede, Frese; Giovane, Orban