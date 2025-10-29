La Juve a Spalletti, manca solo l'annuncio. Milan, si rivede Jashari: le top news delle 18

Manca solo l’annuncio, per vedere Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Il comunicato stampa è arrivato prima della partita con l’Udinese - squadre in campo a breve, come pure Roma-Parma e Como-Hellas Verona - ma è atteso nel post gara o al massimo domattina, per evitare di disturbare i calciatori di Massimo Brambilla. Nessun dubbio, però: l’ex ct, che in mattinata era a Empoli per il funerale di Silvano Bini, firmerà un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League, e allenerà i bianconeri già dalla prossima di campionato con la Cremonese.

Importante novità da Madrid: la Corte d’Appello ha respinto i ricorsi di UEFA, RFEF e LIGA contro la sentenza del Tribunale commerciale 17, che aveva sancito l’abuso della posizione dominante della UEFA nel caso Superlega. La sentenza, in ogni caso, non riporterà in auge il progetto, abbandonato da tutti i club tranne il Real Madrid, che con un comunicato stampa ha reso noto di voler chiedere i danni a Nyon.

Il giorno dopo il pari con l’Atalanta, Massimiliano Allegri accoglie un recupero per il suo Milan: Ardon Jashari, assente da fine agosto a causa della frattura composta del perone dopo uno scontro in allenamento con Santi Gimenez, è tornato a lavorare, in maniera personalizzata, a Milanello. Da domani sia lui che Pervis Estupinan saranno regolarmente in gruppo. Terapie, in casa della Dea, per Marten de Roon: il centrocampista olandese si sottoporrà domani ad accertamenti strumentali.