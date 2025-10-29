A Madrid sentenza sulla Superlega, la UEFA: "Non convalida un progetto abbandonato"
La sentenza spagnola sul caso Superlega non riporta in auge la competizione. Lo ha già chiarito il Real Madrid, ma è anche la UEFA a ribadirlo, con una nota stampa a commento della decisione arrivata oggi: “La UEFA prende atto della sentenza odierna della Corte d’Appello di Madrid relativa alla cosiddetta Superlega.
Questa decisione non convalida il progetto della ‘Superlega’ abbandonato nel 2021, né mette in discussione le attuali regole di autorizzazione della UEFA, adottate nel 2022 e aggiornate nel 2024, che restano pienamente in vigore. Tali norme garantiscono che ogni competizione transfrontaliera sia valutata secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Questo sviluppo arriva dopo che il Parlamento Europeo, nel corso di questo mese, ha approvato una risoluzione storica che ribadisce esplicitamente la propria opposizione alle “competizioni separatiste”, poiché “mettono in pericolo l’intero ecosistema sportivo”. La UEFA esaminerà con attenzione la sentenza prima di decidere eventuali ulteriori passi e, per il momento, non rilascerà ulteriori commenti.
Nel frattempo, la UEFA resta fermamente impegnata nel modello sportivo europeo, fondato sul merito sportivo, l’accesso aperto, la solidarietà e la tutela della piramide calcistica. Continuerà a lavorare con federazioni, leghe, club, giocatori, tifosi e autorità pubbliche per salvaguardare l’unità del calcio europeo”