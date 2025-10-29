Cittadella, Salvi boccia il FVS: "Non è funzionale, ci sono troppe poche telecamere"

“Il Football Video Support non mi piace, non è funzionale e ci sono poche telecamere. Serviva il VAR in Serie C, ma non è certo quello al quale eravamo abituati in Serie B”. Il difensore del Cittadella Alessandro Salvi boccia così, intervistato da Il Gazzettino, il FVS introdotto, in maniera sperimentale, dalla Serie C – e dalla Serie A Women – in questa stagione per dare un supporto agli arbitri e cercare di limitare gli errori nel corso delle gare.

Spazio poi alla risalita della squadra veneta in classifica: “Il mister è stato bravo a cambiare modulo, accorgendosi che quello inizialmente adottato presentava qualche difficoltà, ma sono soprattutto i risultati a restituire serenità e consapevolezza. Ci stiamo pian piano rialzando, trovando la giusta quadra, e vogliamo continuare a scalare la classifica”.

Salvi poi si sofferma sul mese tosto che attende la formazione padovana con in programma la sfida contro Pro Vercelli, il doppio derby contro Dolomiti Bellunesi e Arzignano, e poi Lecco e Union Brescia due rivali pericolose nella corsa alla promozione, spiegando di non guardare troppo alla classifica: “Non ci siamo posti obiettivi, pensiamo una gara alla volta cercando di vincerle tutte. Poi a fine girone d’andata tireremo le somme”.