Sambenettese-Ascoli, il derby macchiato dallo striscione: derisi i terremotati ascolani

Un derby, il secondo in pochi giorni, "mutilato", perché senza tifosi ospiti, esattamente come accaduto in campionato: anche in Coppa Italia Serie C, questo pomeriggio, Sambenedettese-Ascoli si è giocata senza tifosi ospiti, per i divieti imposti agli stessi, ma la Samb ha trovato il riscatto dopo il ko di domenica. La formazione di mister Ottavio Palladini, che nel weekend era caduta per 1-0 al 'Del Duca', si è imposta 2-1 sulla formazione bianconera, e ha staccato il pass per gli Ottavi di Finale della competizione, a margine di una gara molto combattuta, che ha però regalato uno spettacolo non particolarmente edificante sugli spalti.

Proprio sotto la tribuna stampa, nel settore ovest, è comparso uno striscione di parte della tifoseria locale che sbeffeggiava i terremotati ascolani, che ormai da nove anni, dal 2016, vivono nelle cosiddette "casette". La scritta recitava: "Terremotato rimani nella casetta. Con i tuoi soldi ci facciamo la curvetta", in relazione ai lavori di ricostruzione della Curva Sud del prima citato stadio 'Del Duca' di Ascoli (un progetto da circa 7 milioni di euro che ha già preso il via). Nulla da ridere, su una situazione drammatica. Situazione che allora occorse proprio nel mese di ottobre.

Un modo alquanto sciocco per macchiare uno spettacolo sportivo.