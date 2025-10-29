TMW Radio A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"

Serie C quest'oggi in campo, con i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia, e a breve, alle ore 18:30, si giocherà un attesissimo Ravenna-Rimini. Gara della quale, nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, ha parlato il Direttore Sportivo Andrea Grammatica, per altro ex (anche abbastanza recente) dei giallorossi.

Queste le sue parole: "Si affrontano due formazioni sicuramente diverse. Da un lato il Ravenna, che di problemi ne ha ben pochi, dall’altro un Rimini che sul campo sta cercando sempre più riscatto, e si è dimostrato una squadra viva, che ho per altro avuto modo di vedere due volte in campionato dal vivo. Sicuramente stasera non avrà nulla da perdere, ma al netto del risultato che emergerà, c’è da fare un applauso ai giocatori e al mister, perché stanno dimostrando grande attaccamento al lavoro: credo che in questo momento scattino in loro l’orgoglio e la voglia di mettersi in mostra, magari per trovare un nuovo contratto. Mi aspetto quindi una squadra battagliera, come si è vista in campionato".

Conclude quindi: "Il Ravenna ha una rosa ampia e l’opportunità di fare turnover, ma anche nel turnover ci sono giocatori importanti, che hanno fatto categorie superiori. Dal punto di vista qualitativo è una squadra che può tranquillamente competere ai massimi livelli, sia per il primo posto in campionato che per arrivare fino in fondo in Coppa Italia, proprio grazie all’ampiezza della rosa. Non dimentichiamo poi che il risultato finale diventa importante per chi ha l’ambizione di fare il salto di categoria".