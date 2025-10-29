Venezia-SudTirol, le formazioni ufficiali: Stroppa si affida al duo Yeboah-Adorante
Mercoledì di calcio per la Serie B, con la 10ª giornata del campionato cadetto, che andrà quasi definitivamente in archivio dopo aver preso il via nella serata di ieri: ricordiamo che per questo turno, che si sta giocando in infrasettimanale, è stata rinviata a data da destinarsi la gara tra Juve Stabia e Bari, a seguito delle problematiche legate al club campano, in amministrazione controllata.
Tra le partite a breve in campo, anche Venezia-SudTirol, con i due allenatori che sembrano schierati a ora con moduli speculari.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Doumbia, Hainaut, Kike Perez, Pietrelli, Busio; Yeboah, Adorante. All.: Stroppa
SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Masiello, Davì, Kofler; Zedadka, Casiraghi, Tronchin,Tait, Molina; Italegn, Merkaj. All.: Castori.
Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:
SERIE B, 10ª GIORNATA
Già giocate
Cesena-Carrarese 2-1
34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3
39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Oggi, mercoledì 29 ottobre
Ore 20:30 - Mantova-Catanzaro
Ore 20:30 - Spezia-Padova
Ore 20:30 - Venezia-Sudtirol
Rinviata a data da destinarsi
Juve Stabia-Bari
CLASSIFICA (parziale)
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Venezia 13*
Avellino 13
Padova 12*
Empoli 11
Südtirol 10*
Virtus Entella 10
Catanzaro 9*
Bari 9*
Pescara 8
Sampdoria 7
Spezia 6*
Mantova 5*
*una gara in meno