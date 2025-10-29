Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Bisseck, Pio Esposito e Sucic dal 1'. Riecco Comuzzo
Alle ore 20:45 scendono allo stadio Meazza di Milano scendono in campo i padroni di casa dell'Inter e la Fiorentina, nel programma della 9^ giornata di Serie A.
In casa nerazzurra, Chivu rispolvera Bisseck e lo mette al centro della difesa al posto di Acerbi o De Vrij, a centrocampo chance dal primo minuto per Sucic, in attacco Bonny parte inizialmente in panchina e fa posto a Pio Esposito a fianco di capitan Lautaro. In casa viola, si rivede Comuzzo in difesa, con anche Viti che fa il suo rientro in campo. In mediana occasioni dal 1' per Sohm e Ndour, in attacco ancora Gudmundsson con Kean, entrambi a segno col Bologna.
Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro.
A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Mosconi, Alexiou, Lavelli.
Allenatore: Cristian Chivu.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Dodo, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Pongracic, Ranieri, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Richardson, Fortini, Fagioli, Kouadio, Parisi, Piccoli.
Allenatore: Stefano Pioli.