La Juve prima segna, poi spreca. E Zaniolo la punisce. Con l'Udinese è 1-1 all'intervallo

Sorprendente pareggio fra Juventus e Udinese dopo 45', in una partita che sembrava in pieno controllo da parte della Vecchia Signora. Partita che si era messa sui binari giusti per i padroni di casa con rigore procurato e trasformato da Dusan Vlahovic dopo cinque minuti di gioco. Vantaggio che poteva essere legittimato col passare dei minuti, se non fosse per un paio di grandi interventi di Okoye su Openda e Kostic.

Vlahovic rompe il digiuno juventino dopo 4 partite

Juventus che aveva rotto un digiuno di 4 partite intere, con l'ultima gioia di Francisco Conceiçao il 1° ottobre a Villarreal. Nella circostanza leggerezza di Goglichidze che trattiene in area Vlahovic. Dal dischetto il serbo spiazza Okoye trovando il suo 7° centro stagionale.

Colpo da biliardo di Zaniolo

La beffa nei minuti di recupero della prima frazione, con la Juventus in pieno controllo. Un pallone perso sulla trequarti porta a un batti e ribatti in area con protagonista prima Buksa e poi con Zaniolo che controlla la palla di destro e poi col sinistro trova il pertugio giusto. Le squadre vanno così all'intervallo tra i fischi del pubblico di casa.