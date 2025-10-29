Douvikas letale, ma Serdar è lesto: il Verona riacciuffa il Como, è 1-1 al 45'

Como e Verona combattono in mezzo al campo, Douvikas apre i giochi ma un erroraccio Butez-Caqueret regala l’1-1 di Serdar.

Douvikas letale. Pronti, via e Nico Paz impiega giusto quattro minuti per sverniciare il palo di Montipò, un avvisaglia di quanto poi accaduto al nono minuto di gioco. Un cross di Valle calibrato col contagiri ha trovato l’incornata di testa di Douvikas per l’1-0 flash. Un quarto d’ora di furore biancoblù a schiacciare il Verona nella propria metà campo finché un’occasione dal nulla di Belghali in ripartenza per poco non trova la ribattuta in rete di Orban.

Serdar non perdona. Ma il pareggio della banda di Zanetti è nato invece da un calo di attenzione di Butez e Caqueret, che hanno infiocchettato alla perfezione il regalo per Serdar e l’1-1 al minuto 25. Tutto da rifare per il Como che a furia di palleggiare a ridosso dell’area di Montipò ha trovato il varco magico di Caqueret per Nico Paz, ma incredibilmente l’argentino ha calciato addosso al portiere del Verona. Graziato in chiusura azione dalla ribattuta alta di Valle, a porta sguarnita. Gol del sorpasso sciupato alla mezz’ora di gioco. La partita si è poi persa tra interruzioni di gioco, terminata in parità tra Como e Verona. In attesa del prosieguo nel secondo tempo.