Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Chiellini: "Spalletti? Aspettiamo, non c'è la firma... Presto anche il nuovo DS"

Juventus, Chiellini: "Spalletti? Aspettiamo, non c'è la firma... Presto anche il nuovo DS"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:14Serie A
Giuseppe Lenoci

Prima della delicata sfida contro l'Udinese, ecco le parole di Giorgio Chiellini per il momento negativo vissuto dalla squadra bianconera: "Io penso che Igor Tudor vada ringraziato per aver fatto un lavoro importante, l'anno scorso ci ha portato in Champions League. Questa è stata una decisione condivisa con la società: pensiamo che la squadra possa far bene".

Spalletti sembra vicino alla panchina della Juventus.
"Credo che Spalletti sia un grande allenatore, con esperienza e un gioco moderno. Aspettate perché non c'è la firma, parliamo di oggi dove cercheremo di fare punti. Mi permetto di ringraziare Brambilla che ci consente di affrontare questa gara e di guardare al futuro".

Quanto ha pesato la mancanza di vittorie?
"Sicuramente è stata una decisione sofferta perché non è nel DNA della Juventus e c'è dispiacere per quanto il mister ci abbia tenuto. Sarà un anno di transizione perché cercheremo di mettere le basi per una Juve che possa tornare a vincere: mancano 30 partite e c'è ancora tutto in gioco e penso si possa iniziare un nuovo percorso".

Ci sarà anche un Direttore Sportivo nei prossimi giorni?
"Nelle prossime settimane ci sarà un Direttore Sportivo perché manca nell'organigramma".

Articoli correlati
La Juve prima segna, poi spreca. E Zaniolo la punisce. Con l'Udinese è 1-1 all'intervallo... La Juve prima segna, poi spreca. E Zaniolo la punisce. Con l'Udinese è 1-1 all'intervallo
Problemi per Davis a Torino. L'attaccante dell'Udinese deve abbandonare il campo... Problemi per Davis a Torino. L'attaccante dell'Udinese deve abbandonare il campo al 38'
Juventus subito in vantaggio sull'Udinese: Vlahovic si conquista e segna il rigore... Juventus subito in vantaggio sull'Udinese: Vlahovic si conquista e segna il rigore dell'1-0
Altre notizie Serie A
Non solo Luciano Spalletti. Chiellini conferma l'imminente arrivo alla Juventus di... Non solo Luciano Spalletti. Chiellini conferma l'imminente arrivo alla Juventus di un ds
Douvikas letale, ma Serdar è lesto: il Verona riacciuffa il Como, è 1-1 al 45' Douvikas letale, ma Serdar è lesto: il Verona riacciuffa il Como, è 1-1 al 45'
Vincono (ancora) le difese: è 0-0 a fine primo tempo tra Roma e Parma Vincono (ancora) le difese: è 0-0 a fine primo tempo tra Roma e Parma
La Juve prima segna, poi spreca. E Zaniolo la punisce. Con l'Udinese è 1-1 all'intervallo... La Juve prima segna, poi spreca. E Zaniolo la punisce. Con l'Udinese è 1-1 all'intervallo
Roma, per il futuro occhi su Cissè: già avvenuto un primo contatto con la sua agenzia... Roma, per il futuro occhi su Cissè: già avvenuto un primo contatto con la sua agenzia
Problemi per Davis a Torino. L'attaccante dell'Udinese deve abbandonare il campo... Problemi per Davis a Torino. L'attaccante dell'Udinese deve abbandonare il campo al 38'
Federico Chiesa: "Sono giocatore diverso da quello che vince l'Europeo. Ho perso... Federico Chiesa: "Sono giocatore diverso da quello che vince l'Europeo. Ho perso velocità"
Lecce, Corvino assolve Camarda: "Anche i campioni sbagliano, è un momento di crescita"... Lecce, Corvino assolve Camarda: "Anche i campioni sbagliano, è un momento di crescita"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juventus-Udinese, le probabili formazioni: Thuram ko, al suo posto c'è Koopmeiners
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
3 Bologna-Torino, le probabili formazioni: Italiano cambia l'attacco, chance per Rowe
4 Serie A, 9^ giornata LIVE: Inter, Pio Esposito titolare. Sarri con Dia dal 1'
5 Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Pio Esposito con Lautaro. Gosens può riposare
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Chiellini: "Spalletti? Aspettiamo, non c'è la firma... Presto anche il nuovo DS"
Immagine top news n.1 Inter sotto shock, Marotta: "Vicini ai cari della vittima, come pure a Josep Martinez"
Immagine top news n.2 L'incredibile dato che spiega la vetta del Napoli e lo sfogo di Antonio Conte
Immagine top news n.3 Spalletti-Juve, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz?
Immagine top news n.4 La fiducia non basta: senza gol, questo Gimenez non può essere il 9 di un Milan da titolo
Immagine top news n.5 La Juventus affronta l’Udinese e attende Spalletti: ore calde a Torino
Immagine top news n.6 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
Immagine top news n.7 Anguissa spinge il Napoli in vetta solitaria. De Bruyne opta per l'operazione 'in casa'
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.2 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.4 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Atalanta comunque da Champions? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Non solo Luciano Spalletti. Chiellini conferma l'imminente arrivo alla Juventus di un ds
Immagine news Serie A n.2 Sentenza sulla Superlega a Madrid, A22: "La UEFA non più ignorare queste pronunce"
Immagine news Serie A n.3 Douvikas letale, ma Serdar è lesto: il Verona riacciuffa il Como, è 1-1 al 45'
Immagine news Serie A n.4 Vincono (ancora) le difese: è 0-0 a fine primo tempo tra Roma e Parma
Immagine news Serie A n.5 La Juve prima segna, poi spreca. E Zaniolo la punisce. Con l'Udinese è 1-1 all'intervallo
Immagine news Serie A n.6 Roma, per il futuro occhi su Cissè: già avvenuto un primo contatto con la sua agenzia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 10ª giornata: Spezia-Padova visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Diao: "L'applauso del Manuzzi la spinta giusta per continuare su questa strada"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Simic mastica amaro: "Pari positivo, ma per me sono due punti persi"
Immagine news Serie B n.4 Bisoli sulla lotta promozione: "Ci sono 4 squadre fuori categoria. Una di queste è il Modena"
Immagine news Serie B n.5 Nicolini sulla Samp: "Barak va recuperato. È l'unico che può far fare il salto di qualità"
Immagine news Serie B n.6 Protti sul Bari: "Le aspettative erano altre. La mia salute? Vivo alla giornata"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', sorridono solo Ravenna e Arezzo
Immagine news Serie C n.2 Sambenettese-Ascoli, il derby macchiato dallo striscione: derisi i terremotati ascolani
Immagine news Serie C n.3 Grammatica: "A gennaio, la Ternana colmerà lacune. Dirà la sua ai playoff"
Immagine news Serie C n.4 A breve Ravenna-Rimini. Grammatica: "Gara top. Nei biancorossi scatterà l'orgoglio"
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, la Juventus NG eliminata: i rigori sorridono al Renate
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, Atalanta e Samb passano il turno. Juve ai calci di rigore
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Giugliano e Boattin a Galli e Robino, l'Italia U17 torna fra le prime 8 del mondo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve, Braghin: "Tre trofei da maggio a oggi, ma è la 'falsa' partenza in A che fa notizia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prima 8 al mondo, Schiavi: "Vogliamo arrivare il più lontano possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…