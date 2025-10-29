Juventus, Chiellini: "Spalletti? Aspettiamo, non c'è la firma... Presto anche il nuovo DS"

Prima della delicata sfida contro l'Udinese, ecco le parole di Giorgio Chiellini per il momento negativo vissuto dalla squadra bianconera: "Io penso che Igor Tudor vada ringraziato per aver fatto un lavoro importante, l'anno scorso ci ha portato in Champions League. Questa è stata una decisione condivisa con la società: pensiamo che la squadra possa far bene".

Spalletti sembra vicino alla panchina della Juventus.

"Credo che Spalletti sia un grande allenatore, con esperienza e un gioco moderno. Aspettate perché non c'è la firma, parliamo di oggi dove cercheremo di fare punti. Mi permetto di ringraziare Brambilla che ci consente di affrontare questa gara e di guardare al futuro".

Quanto ha pesato la mancanza di vittorie?

"Sicuramente è stata una decisione sofferta perché non è nel DNA della Juventus e c'è dispiacere per quanto il mister ci abbia tenuto. Sarà un anno di transizione perché cercheremo di mettere le basi per una Juve che possa tornare a vincere: mancano 30 partite e c'è ancora tutto in gioco e penso si possa iniziare un nuovo percorso".

Ci sarà anche un Direttore Sportivo nei prossimi giorni?

"Nelle prossime settimane ci sarà un Direttore Sportivo perché manca nell'organigramma".