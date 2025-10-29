Spezia-Padova, le formazioni ufficiali: ancora Lapadula dal 1'. Veneti con Lasagna
Serie B in campo anche questa sera, con la 10ª giornata del campionato cadetto, che andrà quasi definitivamente in archivio: all'appello di questo turno, che si sta giocando in infrasettimanale (con il via fissato a ieri), mancherà Juve Stabia-Bari. rinviata a data da destinarsi a seguito delle problematiche legate al club campano, in amministrazione controllata.
Al netto di ciò, tre le gare che si giocheranno alle 20:30 quella tra Spezia e Padova. Per l'occasione, mister Andreoletti rilancia Lasagna in avanti con Bortolussi, si accomoda in panchina Buonaiuto, mentre D'Angelo si affida a Lapadula-Di Serio.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Fellipe Jack, Mateju; Beruatto, Vignali, Nagy, Esposito, Aurelio; Lapadula, Di Serio. All.: D'Angelo
PADOVA (3-5-2): Fortin; Belli , Sgarbi, Perrotta; Favale, Fusi, Crisetig, Di Maggio, Barreca; Lasagna, Bortolussi. All.: Andreoletti.
Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:
SERIE B, 10ª GIORNATA
Già giocate
Cesena-Carrarese 2-1
34' [rig.] Shpendi (CE), 53' Berti (CE), 74' Finotto (CA)
Empoli-Sampdoria 1-1
77' Popov (E), 80' Cuni (S)
Frosinone-Virtus Entella 4-0
36' Raimondo, 58' Bracaglia, 77' Zilli, 80' Koutsoupias
Palermo-Monza 0-3
39' Dany Mota, 50' Izzo, 90+5' Azzi
Pescara-Avellino 1-1
5' Capellini (P), 29' Simic (A)
Reggiana-Modena 1-0
17' Bozzolan
Oggi, mercoledì 29 ottobre
Ore 20:30 - Mantova-Catanzaro
Ore 20:30 - Spezia-Padova
Ore 20:30 - Venezia-Sudtirol
Rinviata a data da destinarsi
Juve Stabia-Bari
CLASSIFICA (parziale)
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Venezia 13*
Avellino 13
Padova 12*
Empoli 11
Südtirol 10*
Virtus Entella 10
Catanzaro 9*
Bari 9*
Pescara 8
Sampdoria 7
Spezia 6*
Mantova 5*
*una gara in meno