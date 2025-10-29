Vincono (ancora) le difese: è 0-0 a fine primo tempo tra Roma e Parma

Dopo ben quattro minuti di recupero si conclude il primo tempo della sfida in corso all'Olimpico tra Roma e Parma: la squadra di Cuesta tiene botta di fronte ai giallorossi di Gasperini, anzi va anche vicina al gol del vantaggio. Nel finale il VAR annulla un gol alla squadra di casa, si va dunque al riposo sullo 0-0.

La gara non inizia benissimo per Gasperini, che dopo 5' perde Ferguson: l'irlandese subisce una forte botta in un contrasto con Valenti dopo dieci secondi di gara ed alza bandiera bianca dopo qualche minuto. Spazio a Bailey al suo posto, con il tridente giallorosso che cambia fisionomia. La Roma al decimo minuto prova a farsi vedere dalle parti di Suzuki con Wesley, ma in tentativo del brasiliano è velleitario e il giapponese para. Il Parma cresce col passare dei minuti al 25' ci prova con Bernabé: lo spagnolo ci prova da calcio piazzato, ma conclude alto e Svilar non può che osservare la traiettoria uscire. Parma davverp vicino al gol al 35', con Pellegrino che scappa a sinistra e mette al centro: il rinvio corto della difesa giallorossa chiama al tiro Ordonez, con Svilar che respinge come può e Bernabè che non risce a essere pericoloso sul secondo tentativo. Al 42' passa la Roma, ma Crezzini annulla: Soulè trova il pertugio giusto in mezzo a una selva di gambe, ma la posizione di Celik davanti a Suzuki è attiva e il VAR revoca la rete. Dybala con un colpo di testa impegna severamente Suzuki in pieno recupero: è l'ultima emozione del primo tempo.

