Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', sorridono solo Ravenna e Arezzo
Con la serata odierna, stanno proseguendo i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Serie C, che nel pomeriggio hanno visto Sambenedettese, Atalanta U23 e Renate raggiungere allo step successivo - gli Ottavi di Finale - le già qualificate Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana e Union Brescia, scese in campo nella giornata di ieri.
Alle ore 18:30, altre tre gare in campo, che stanno evidenziando una crisi aperta della Torres, che sta affrontando la capolista del proprio girone del campionato (il B): l'Arezzo è infatti in vantaggio, seppur di una rete. Sono invece due le reti di scarto con le quali il Ravenna si è portato avanti sul Rimini dopo i primi 45' di gara, con Okaka, che solo domenica si è sbloccato in campionato; primo tempo che sorride a metà al Sorrento, che, sotto di una rete contro il Trapani, ha trovato il pari in extremis.
Di seguito, il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite:
COPPA ITALIA SERIE C, SEDICESIMI DI FINALE
Ora in campo (parziale)
Arezzo-Torres 1-0
24' Dell'Aquila
Ravenna-Rimini 2-0
4' e 19' Okaka
Sorrento-Trapani 1-1
36' Benedetti (T), 45+1' Sabbatani (S)
Mercoledì 29 ottobre
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento
Ore 20:30 - Vicenza-Pro Vercelli
Ore 20:30 - Monopoli-Potenza
Giovedì 30 ottobre
Ore 20:30 - Latina-Perugia
Ore 20:30 - Ospitaletto-Inter U23
Già giocate (in neretto le squadre qualificate)
Crotone-Foggia 1-0
33' Gomez
Forlì-Arzignano Valchiampo 0-1
76' Nanni
Carpi-Union Brescia 0-1
36' Valente
Ternana-Campobasso 1-0
35' Pettinari
Atalanta U23-Alcione Milano 2-1
36' Lopes (AM), 68' Lonardo (At), 88' Cissè (At)
Sambenedettese-Ascoli 2-1
8' Sbaffo (S), 28' Konate (S), 49' Rizzo (A)
Renate-Juventus Next Gen 1-1 (4-3 d.c.r)
17' Bonetti (R), 37' Pugno (J)