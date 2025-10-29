Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', sorridono solo Ravenna e Arezzo

Con la serata odierna, stanno proseguendo i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Serie C, che nel pomeriggio hanno visto Sambenedettese, Atalanta U23 e Renate raggiungere allo step successivo - gli Ottavi di Finale - le già qualificate Crotone, Arzignano Valchiampo, Ternana e Union Brescia, scese in campo nella giornata di ieri.

Alle ore 18:30, altre tre gare in campo, che stanno evidenziando una crisi aperta della Torres, che sta affrontando la capolista del proprio girone del campionato (il B): l'Arezzo è infatti in vantaggio, seppur di una rete. Sono invece due le reti di scarto con le quali il Ravenna si è portato avanti sul Rimini dopo i primi 45' di gara, con Okaka, che solo domenica si è sbloccato in campionato; primo tempo che sorride a metà al Sorrento, che, sotto di una rete contro il Trapani, ha trovato il pari in extremis.

Di seguito, il dettaglio dei risultati e il programma completo delle partite: