"Non è migliore di nessuno": Oscar Ruggeri duro su Garnacho, tra Argentina e Mondiali

Alejandro Garnacho è stato avvisato. L'esterno offensivo in forza al Chelsea, dopo la fuga dal Manchester United, ha ricevuto un avvertimento in merito alla sua arroganza mostrata a patto che voglia giocare con l'Argentina ai Mondiali 2026. Nel frattempo pesa molto il fatto che il 21enne non venga convocato dal CT Lionel Scaloni ormai da quasi un anno e che il suo trasferimento nei Blues non abbia ancora cambiato la situazione.

Questo perché ha avuto un inizio lento sotto la gestione di Enzo Maresca, ma nel weekend ha segnato il suo primo gol con la nuova maglia alla sua settima presenza contro il Sunderland nella sconfitta per 2-1. Ripercorrendo le tappe di Garnacho, il classe 2004 ha lasciato lo United dopo un litigio con Ruben Amorim, quando andò su tutte le furie per essere partito dalla panchina in finale di Europa League e, in seguito, finito sulla graticola e la lista dei partenti.

Finora però ha accumulato solo 331 minuti complessivi e per parlare di convinzione dalle parti di Stamford Bridge serve ben di più. Specialmente se questa estate intende disputare i Mondiali con l'Albiceleste. Scaloni infatti non lo convoca da novembre 2024 e l’ex difensore Oscar Ruggeri – che ha collezionato 97 presenze tra il 1983 e il 1994 oltre che vinto il Mondiale 1986 con la Nazionale argentina - gli ha consigliato: "Non è migliore di nessun altro, sei un calciatore, divertiti, ma non dovresti essere così pieno di te stesso. Non serve a niente, perché finisci per perdere molto. Qualcuno deve riportarlo con i piedi per terra. Non lo stanno convocando in nazionale. Se torna umile com’era, lo richiameranno, perché in campo è fenomenale", ha dichiarato a TNT Sports.