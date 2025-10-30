Dogecoin nuovo main sponsor della Triestina: sarà in primo piano sulle maglie ufficiali da gara

Come fa sapere la Triestina mediante una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, House of Doge Inc., braccio aziendale ufficiale della Dogecoin Foundation, insieme al partner di fusione Brag House Holdings, Inc. (NASDAQ: TBH) e alla stessa società alabardata, annuncia "una sponsorizzazione multi-asset che pone Dogecoin in primo piano sulle maglie ufficiali da gara del club, con il marchio House of Doge posizionato in spazi secondari selezionati.

L’annuncio segue la recente acquisizione azionaria di Triestina da parte di House of Doge, che ha segnato un momento storico: è la prima volta che una società legata alle criptovalute diventa un azionista di riferimento in un club calcistico professionistico.

L’attivazione della partnership avrà inizio in questa stagione e proseguirà anche nella stagione 2026/27.

COSA VEDRANNO I TIFOSI

Logo frontale sulla maglia: Dogecoin sarà presente come marchio principale sul petto delle divise ufficiali della Triestina.

Posizionamenti secondari: il logo House of Doge apparirà su maniche e pantaloncini.

Tabelloni LED: visibilità per gli sponsor durante le partite casalinghe attraverso i tabelloni luminosi a bordo campo.

Video promozionali: contenuti dedicati trasmessi sui maxischermi durante le giornate di gara.

Backdrop media: presenza dei marchi sponsor nelle aree stampa, mixed zone e welcome zone.

La partnership colloca Dogecoin e House of Doge sulle superfici più visibili del calcio professionistico: le divise, i maxischermi e i fondali delle interviste. I tifosi vedranno questi marchi sia allo stadio che nelle immagini condivise sui social e nei contenuti post-partita.

Per House of Doge, questa sponsorizzazione rappresenta un passo concreto per accrescere la consapevolezza di Dogecoin come valuta digitale pratica e utilizzabile. L’iniziativa si inserisce nei luoghi di interazione più autentici per i fan, mettendo in luce l’utilità reale della criptovaluta – inclusi i pagamenti in Dogecoin per biglietteria, ristorazione e merchandising presso lo stadio di casa.

Fa parte di una strategia più ampia volta a connettere la comunità globale di Dogecoin con il mondo dello sport e dell’intrattenimento tradizionale attraverso applicazioni tokenizzate nel mondo reale".