Ufficiale Cortesi saluta il Carpi: va a titolo definitivo all'Arezzo. Dove firma fino al 2028

Ne avevamo parlato proprio quest'oggi, e ora arriva l'ufficialità del tutto: Matteo Cortesi lascia il Carpi, destinazione Arezzo. Con gli amaranto, ha firmato un accordo di due anni e mezzo, valevole quindi fino al 30 giugno 2028.

Questa la nota della compagine emiliana: "La Società AC Carpi comunica il passaggio, a titolo oneroso e definitivo, dell’attaccante Matteo Cortesi alla SS Arezzo".

E di seguito, quella dei toscani: "La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Matteo Cortesi, proveniente dal Carpi, con un accordo valido fino al 30 giugno 2028. Classe 1998, mancino, 180 centimetri, Cortesi è un calciatore dalle indiscusse qualità tecniche. Nelle ultime stagioni è stato uno dei protagonisti del Carpi, di cui ha indossato anche la fascia di capitano, distinguendosi per personalità, continuità di rendimento e leadership all’interno del gruppo. Cortesi, che indosserà la maglia numero 72, si mette ora a disposizione di mister Bucchi e dello staff tecnico, iniziando ufficialmente la sua nuova avventura in amaranto. La S.S. Arezzo rivolge a Matteo un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro per il prosieguo della stagione".