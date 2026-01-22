Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arezzo, ecco il colpo in attacco: dal Carpi arriva Cortesi. Entro domani l'ufficialità

Arezzo, ecco il colpo in attacco: dal Carpi arriva Cortesi. Entro domani l'ufficialità
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Claudia Marrone
Oggi alle 13:54Serie C
Claudia Marrone

Ne avevamo parlato proprio nei giorni scorsi, e adesso la situazione legata a Matteo Cortesi si è risolta: il giocatore, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha lasciato il Carpi per sposare il progetto Arezzo. Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli, ma già in serata - o al più tardi nella giornata di domani - arriverà l'ufficialità dell'operazione, con il calciatore che si legherà agli amaranto con due anni e mezzo di contratto.

Il tutto, a dimostrazione del fatto che la formazione emiliana non si è mai opposta alla cessione, ma, non avendo l'esigenza di sfoltire la rosa o di operare con fretta, attendeva solamente una situazione che soddisfacesse tutte le parti, come già era appunto emerso.

