Cittadella, Marchetti: "Vittoria Lecco ci sta dando grande forza. Possiamo crescere ancora"

Settima vittoria consecutiva, 2 gol subiti in nove gare. Sul momento positivo del Cittadella si è espresso il direttore generale Stefano Marchetti.

"Vincere a Lecco contro un’avversaria di valore non è cosa da poco - si legge sulle colonne de Il Gazzettino -: fare bottino pieno al Rigamonti-Ceppi ci restituisce tanta forza, autostima ed entusiasmo, così da poter affrontare le prossime sfide ancora più determinati e convinti di quanto stiamo facendo. Adesso siamo arrivati a sette vittorie di fila, numeri che evidenziano i nostri meriti: ci dispiace essere partiti male, ma adesso la squadra sta dimostrando tutto il suo valore. Il Cittadella può crescere ancora perchè ha ampi margini di miglioramento.

Adesso ci attendono altre due gare importanti: assaporiamo la gioia della vittoria di Lecco ma appena si torna in campo ad allenarsi la testa sarà immediatamente rivolta al Brescia. Sarà un altro scontro diretto che vale doppio: mi dispiace giocare di sera, con i campi ghiacciati, ma così ha previsto il calendario"