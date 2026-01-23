TMW Cosenza-Kourfalidis, il punto della situazione fra campo, rinnovo e sirene di mercato

Una partita, il 17 agosto scorso e poi la rottura del legamento crociato del ginocchio. Questa è stata finora la stagione 2025/2026 con la maglia del Cosenza di Christos Kourfalidis, centrocampista greco classe 2002.

Qualcosa però potrebbe cambiare nel giro di poco tempo. Fra campo e mercato.

Stando, infatti, a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'ex Cagliari entro un mese sarà pronto per tornare ad allenarsi con la squadra di Antonio Buscè e, in quest'ottica, fra il calciatore e la società calabrese sono in essere dei contatti per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2026.

Attenzione, però, alle sirene del mercato. Sul 23enne si sarebbe fatto avanti l'Athens Kallithea, club di Atene militante in seconda divisione, che vorrebbe riportare il 39 rossoblù in patria.