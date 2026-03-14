Bari, Longo: "Nostra miglior prestazione. Risposta non scontata dai ragazzi"

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Bari Moreno Longo al termine della sfida contro la Reggiana, vinta per 4-1, riportate da Pianetaserieb.it.

"A livello di prestazione, è la migliore di queste dieci partite. Avevamo chiesto una risposta ai ragazzi, non era scontato averla. All'interno la prendiamo con grande equilibrio, non ci siamo buttati a mare dopo la sconfitta di Pescara. Stiamo girando a una media di due punti a gara nelle ultime cinque, riusciamo a stare attaccati a questo gruppone. Quando si giocherà tutto sul filo di lana in ogni partita lo scenario può cambiare. L'equilibrio sta nell'evitare i tonfi clamorosi, la partita la puoi perdere ma essendo squadra. Se devo trovare un neo, vi dico l'80% di quello che penso, se dico l'altro 20 possono essere alibi, ma abbiamo cannato sempre la terza partita in una settimana. Non vuole essere un alibi, bisogna capire anche i momenti. Le scelte verso Frosinone? Per quello che stiamo cercando di creare la prossima deve essere sempre quella più importante, non si possono fare calcoli, se ragioni sulla Carrarese rischi che te ne vanno male due"