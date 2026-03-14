Le polemiche di Inter-Atalanta, Conte parla del futuro al Napoli: le top news delle 18

L'allenatore del Napoli , Antonio Conte ha parlato anche del proprio futuro ai microfoni di DAZN, prima della sfida al Lecce: "Quando sono arrivato a Napoli, ho firmato un contratto per tre anni. Ogni anno, come lo scorso, ci siamo seduti con il Presidente a fare delle valutazioni, cercando di discutere e capendo dove andare. Lo faremo anche quest'anno a fine campionato in maniera molto serena, tutti sanno benissimo che io a Napoli sto molto bene, mi trovo bene. Al tempo stesso, è giusto fare delle valutazioni e vedere se è giusto andare avanti. Da parte mia c'è la massima disponibilità e la massima voglia di continuare il percorso".

Grandi polemiche a San Siro per l'epilogo di Inter-Atalanta. Luca Marelli, opinionista arbitrale per DAZN, è intervenuto per commentare alcuni episodi che hanno fatto discutere. A cominciare dal rigore non concesso per fallo di Giorgio Scalvini su Davide Frattesi: "Si tratta di soggettività, i calci di rigore sono una cosa seria. Io nel contatto tra Scalvini e Frattesi vedo un contatto da valutare, ma non c'è un vero e proprio calcio del difensore dell'Atalanta. Manganiello non ha visto niente, non sono attesi e non sono visibili in campo, la sala VAR per me ha fatto bene, non è un chiaro ed evidente errore. È interpretabile, le opinioni sono tutte legittime". Sul gol del pareggio dell'Atalanta, aggiunge: "Non ci sono contatti bassi, l'unico è la mano appoggiata sulla schiena ma non sembra spingere. A mio parere ha fatto bene Manganiello a lasciar correre, la scelta mi sembra la più corretta perché non ci sono contatti bassi".

Da parte sua l'allenatore dell'Atalanta, Raffaele Palladino, a DAZN ha commentato: "Io non li ho visti, sapete che non parlo mai degli arbitri. Ma ho sentito che Marelli, che è molto più tecnico di me su queste cose, ha detto che è stato corretto non dare fallo sull'1-1 e non dare il rigore. Ci atteniamo alle decisioni arbitrali". Poi sulla partita: "È stata una settimana difficile perché abbiamo affrontato due corazzate, mi è piaciuta la risposta sul piano mentale perché potevano esserci degli strascichi e invece la squadra ha reagito bene nonostante le scorie. Mi è piaciuto molto l'impatto di chi è entrato, questo è un grande gruppo al quale chiedo tanto da quando sono arrivato, danno sempre tutto con grande impegno".