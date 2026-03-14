Frosinone, Alvini: "C'è rammarico, ma non vedo un risultato così negativo"

Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio esterno per 2-2 contro il Cesena. Queste le sue parole, riprese da TuttoFrosinone: "C'è rammarico perché sul 2-1 potevamo segnare il terzo gol, ma non vedo un risultato così negativo. Non abbiamo perso, sono fiducioso per quanto visto in campo anche se non abbiamo gestito il vantaggio per due volte. Abbiamo fatto fatica su alcune situazioni di non possesso: di solito siamo più aggressivi, oggi abbiamo perso troppo gli uomini. C'è stato qualche errore, ma una squadra forte ci lavora su per migliorarsi".

"Fiori fa bene il quinto - ha proseguito Alvini -: abbiamo sofferto lo stesso, il problema non è stato quello. E' stata una partita complicata perché il Cesena ti mette in difficoltà su determinate giocate. Oggi abbiamo fatto giocare chi sta bene, Kvernadze e Koutsoupias hanno giocato perché sono forti. La mancanza di Marchizza è una scelta dell'allenatore. C'è da elogiare la squadra per quello che sta facendo, ci sono otto partite da giocare e noi dobbiamo andare a prendere le squadre che ci stanno davanti. Nel complesso è stata una prova positiva: le ultime volte abbiamo sempre ripreso la gara sul 2-2, questa volta ci siamo fatti recuperare noi".

Con questo pareggio, il Frosinone sale a quota 59 punti in classifica e prolunga la propria striscia positiva. Nel turno infrasettimanale, la squadra di Alvini sarà impegnata tra le mura amiche contro il Bari, compagine reduce dal poker rifilato alla Reggiana e intenzionata a centrare altri punti utili per uscire dalla zona più calda della graduatoria.