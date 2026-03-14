Il ritorno al gol di Pio e il rientro di Dumfries sono le uniche note positive per l'Inter

L'Inter si lecca le ferite, dopo il pareggio subito in rimonta dall'Atalanta che può permettere al Milan di accorciare ulteriormente sulla vetta. Un successo dei rossoneri domani sera contro la Lazio porterebbe infatti gli uomini di Allegri a -5 dall'Inter, con 9 partite e 27 punti ancora da assegnare.

Una sfida complessa quella vissuta a San Siro dall'Inter, che ha tenuto in mano il controllo del gioco e pure rischiato pochissimo, ma senza il consueto cinismo visto nell'arco del campionato. E così dopo il vantaggio di Pio Esposito i nerazzurri non sono stati in grado di trovare il secondo gol, aprendo di fatto la strada al potenziale pareggio della Dea. Che puntualmente è arrivato.

Proprio la rete di Pio Esposito è una delle note liete della giornata: per il centravanti col numero 94 è la 5^ rete in Serie A, l'8^ considerando tutte le competizioni della stagione. C'è poi un altro motivo per sorridere: in attesa dei rientri a pieno regime di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, l'Inter ha salutato il ritorno da titolare di Denzel Dumfries, autore fra l'altro di una prova positiva al netto dell'episodio che lo ha coinvolto direttamente sul gol dell'Atalanta. Due questioni che faranno comunque sorridere Chivu, in una giornata quasi da dimenticare per la sua Inter.