Chi andrà ai quarti con Ravenna e Crotone? Il programma della Coppa Italia Serie C

Dopo Crotone e Ravenna, che hanno staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C, nella giornata di oggi andranno in scena le altre sfide degli ottavi. Ad aprire le danze sarà il derby nerazzurro fra Inter Under 23 e Renate alle ore 15, mentre il programma del tardo pomeriggio (ore 18) sarà molto ricco con ben quattro sfide. A chiudere il turno sarà infine la sfida fra la Sambenedettese e l'Union Brescia alle ore 20:30. Questo il programma completo:

COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE

Martedì 25 novembre

Sorrento-Crotone 1-4

22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ rig. Gomez (C), 76’ Maggio (C)

Ravenna-Arzignano Valchiampo 3-0

11’ e 23’ Zagre, 89’ Luciani

Mercoledì 26 novembre

Ore 15:00 - Inter U23-Renate

Ore 18:00 - Arezzo-Latina

Ore 18:00 - Potenza-Audace Cerignola

Ore 18:00 - Pro Vercelli-Atalanta U23

Ore 18:00 - Ternana-Giugliano

Ore 20:30 - Sambenedettese-Union Brescia

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE (9-11 DICEMBRE)

Pro Vercelli-Atalanta U23 VS Pro Vercelli-Atalanta U23

Ravenna VS Inter U23-Renate

Potenza-Audace Cerignola VS Crotone

Ternana-Giugliano VS Sambenedettese-Union Brescia

Modalità di svolgimento

Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior

numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.