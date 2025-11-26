Chi andrà ai quarti con Ravenna e Crotone? Il programma della Coppa Italia Serie C
Dopo Crotone e Ravenna, che hanno staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C, nella giornata di oggi andranno in scena le altre sfide degli ottavi. Ad aprire le danze sarà il derby nerazzurro fra Inter Under 23 e Renate alle ore 15, mentre il programma del tardo pomeriggio (ore 18) sarà molto ricco con ben quattro sfide. A chiudere il turno sarà infine la sfida fra la Sambenedettese e l'Union Brescia alle ore 20:30. Questo il programma completo:
COPPA ITALIA SERIE C - OTTAVI DI FINALE
Martedì 25 novembre
Sorrento-Crotone 1-4
22’ Esposito (S), 55’ Ricci (C), 64’ rig. Gomez (C), 76’ Maggio (C)
Ravenna-Arzignano Valchiampo 3-0
11’ e 23’ Zagre, 89’ Luciani
Mercoledì 26 novembre
Ore 15:00 - Inter U23-Renate
Ore 18:00 - Arezzo-Latina
Ore 18:00 - Potenza-Audace Cerignola
Ore 18:00 - Pro Vercelli-Atalanta U23
Ore 18:00 - Ternana-Giugliano
Ore 20:30 - Sambenedettese-Union Brescia
PROGRAMMA QUARTI DI FINALE (9-11 DICEMBRE)
Pro Vercelli-Atalanta U23 VS Pro Vercelli-Atalanta U23
Ravenna VS Inter U23-Renate
Potenza-Audace Cerignola VS Crotone
Ternana-Giugliano VS Sambenedettese-Union Brescia
Modalità di svolgimento
Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior
numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.
